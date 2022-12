Boí Taüll i Espot acolliran competicions mundials d'esquí i Port Ainé millora l'aparcament

Espot tornarà a ser referència internacional de l'esquí adaptat. Foto: FGC

Un vincle molt especial amb les festes A Port Ainé, la música i el bon ambient són els protagonistes per les festes de Nadal. El dijous 29 de desembre l’estació organitza un après-ski a la terrassa de l'Hotel Port Ainé. De les 15:00 fins a les 18:30 hores les persones visitants podran gaudir dels DJs Zerlak, Aleix i Kutty. Els Reis d’Orient faran una visita en aquest equipament el 4 de gener, i el 7 de gener tots els visitants podran gaudir d’un vermut musical.



L’estació d’Espot celebra aquestes festes amb l’arribada dels Reis d’Orient el 5 de gener de 2023. Aquest mateix dia es farà la baixada de torxes per la pista La Rampa, on els participants podran gaudir d’un tast de vins i formatges.



I finalment, a l’Alta Ribagorça, també celebren aquestes dates amb activitats per a tots els públics. Un any més, el 29 de desembre, Boí Taüll organitza la baixada de torxes des del cap de Mulleres fins al peu de l’estació i el dia 31 acomiada l’any fent les campanades a la Terrassa Font Ginebrell, que es convertirà en una pista de ball amb DJ i molt ambient. El 3 de gener els patges passaran per Boí Taüll a recollir les últimes cartes pels Reis d’Orient que dos dies després, el dia 5 de gener, visitaran l’equipament d’hivern.

ha donat el tret de sortida a laaquest mes de desembre amb la posada en funcionament de lesgestionades per(FGC). Algunes de les novetats d’aquesta temporada 2022-2023 són lesque tindran lloc a. Aquestes dues estacions d’esquí acolliran competicions internacionals relacionades amb l’esport d’hivern.Després de l`èxit dels Campionats Europeus d’Esquí de Muntanya celebrats el passat mes de febrer a Boí Taüll, l’estació acollirà aquest any, entre el, els Mundials d’Esquí de Muntanya . Amb aquest esdeveniment, l’estació tornarà a posicionar-se com l’epicentre del calendari d’esquí de muntanya i s’espera superar amb escreix els 20 països participants que va haver-hi en els europeus d’enguany.Per la seva banda,serà seu delsentre elde 2023. L'estació del Pallars ha estat escollida, un cop més, com una aposta per l’amb l’acollida de competicions del més alt nivell al calendari internacional d’aquesta temporada 2022-2023.A més a més, la temporada 2022-2023, arrenca amb millores a les instal·lacions de Boí Taüll i Port Ainé. Aquesta darrera,, consolida la capacitat per acollir 290 vehicles que va inaugurar la temporada anterior amb l’. Aquest aparcament es va construir l’any passat i ja va estar operatiu durant la temporada 2021-2022 i ara es millora el confort amb el seu asfaltatge.l també estrena aparcament amb l’per facilitar l’accés dels visitants. FGC compleix així amb una reivindicació històrica per part dels usuaris de l’estació.A més d’aquestes novetats, els sis equipaments d’hivern gestionades pel Govern de Catalunya han ampliat el compromís per a la transformació digital amb l’automatització i la simplificació en l’accés a les estacions d’esquí amb 63 màquines de compra de forfets, 7 més que la temporada anterior. I disposen de 33 màquines de recollida de forfets per aquells usuaris que hagin fet la compra online. Per altra banda, en la temporada 2022-2023, ja es podrà gaudir dea totes les instal·lacions de les sis estacions d’esquí amb especial atenció a les zones des les taquilles i de restauració.FGC també continua posant a disposició dels esquiadors i esquiadores la targeta Club PiriNeu 365 . Aquesta acreditació permet accedir a les sis estacions d’esquí tot l’any i pretén ser unamb avantatges i esdeveniments exclusius per aquells usuaris que es registrin en aquest club.Finalment, en la seva aposta per l’, FGC posa un any més a disposició de les persones visitants unque inclou l’accés a 21 circuits abalisats i dues pujades diàries a qualsevol dels remuntadors de les sis estacions.

