Impliquen Froilán en una baralla amb navalles en una discoteca de Madrid

de Marichalar i Borbó estaria implicat en una baralla multitudinària amba les portes d'una discoteca de. Segons explica El Confidencial, la policia espanyola l'involucra en uns fets que haurien ocorregut al carrerde la capital de l'Estat durant la matinada del passat 25 de novembre.El cas està sota investigació amb diligències obertes per un delicte vinculat amb un tumult, que alestà castigat amb entre tres mesos i un any de presó, tal com explica el mateix diari. La policia es va desplaçar al lloc dels fets després de rebre tres trucades sobre les sis de la matinada per una trifulga a les portes de la sala, i en què hi havia una trentena de persones involucrades.En arribar al lloc dels fets, els agents policials van trobar uni untrencat a terra. Un dels porters de la discoteca també va confirmar que s'havia produït la baralla entre dos grups de joves que anaveni el motiu seria uns desperfectes ocasionats sobre unaparcat prop de la discoteca.El mateix porter hauria detallat que Froilán es trobava entre els participants en la baralla i que un dels seus amics hauria patit unade 2,5 centímetres a l'avantbraç provocada per una arma blanca. Quan la policia va arribar al lloc dels fets, el fill de la infantaera a l'acompanyant el seu company ferit.

