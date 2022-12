Un estudi alerta que moltes dones poden patir patologies cardiovasculars greus sense saber-ho

Un estudi amb més des ha determinat que un 11% de les que han participat pateixen patologies cardiovasculars greus que desconeixen. La iniciativa, llançada el setembre del 2021, preveu efectuar fins a 2.000 revisions en tres anys gràcies a la. Fins ara, ja han dut a terme 650 revisions cardiovasculars, de les quals en 71 casos s'ha detectat alguna patologia cardiovascular greu que la pacient desconeixia.Segons els experts, si aquest percentatge es trasllada al conjunt de la població espanyola femenina d'entre 50 i 70 anys, franja d'edat més sensible a patir malalties cardiovasculars, és probable que més de 700.000 dones d'Espanya estiguin afectades per alguna patologia cardiovascular greu sense saber-ho.i ni la societat ni les dones espanyoles en són conscients", ha remarcat el fundador de CardioDreams i cap de Servei de Cirurgia Cardiovascular de l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon, Xavier Ruyra.Gairebé 4 de cada 10 dones (35,1%) moren a Espanya per malalties cardiovasculars i es converteixen en la primera causa de mort, segons l'INE i la Societat Espanyola de Cardiologia. Tot i això, només el 15% rep el tractament adequat dins el termini i en la forma escaient.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor