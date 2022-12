PSC i Junts no donen marge a l'acord de claredat d'Aragonès

El discurs de Nadal del president de la Generalitat,, ja ha provocat reaccions crítiques delamb la proposta d'impulsar l'acord de claredat -rebutjat pel Parlament i descartat pel govern espanyol- i de celebrar un nou referèndum. El primer secretari del PSC,, ha retret a Aragonès que hagi fet un discurs "polític" que, segons ell, "no es dirigia a tots els catalans ni va buscar punts d'unitat". "Va parlar com si tingués 66 diputats i en té 33, ha de parlar pensant en la pluralitat de Catalunya", ha dit el dirigent socialista en una entrevista a Ser Catalunya.Illa ha assegurat que Aragonèsi en aquest sentit ha demanat al president que convoqui una taula de diàleg per explorar quins són els consensos que hi ha a la societat catalana. En aquest sentit, ha reiterat que el procés s'ha acabat, perquè s'ha trencat la unitat independentista, i s'ha descartat la unilateralitat i la confrontació permanent. Illa també ha explicat que detallaran les properes hores o dies la posició del PSC sobre l'estat de les negociacions pels pressupostos, i ha acusat el Govern d'anar ara "de pressa i corrents" per aprovar-los.A qui tampoc li ha agradat el discurs d'Aragonès és a Junts. La presidenta del partit,, ha recordat que la proposta d'acord de claredat ja ha estat rebutjada pel Parlament, on el govern d'ERC té "minoria absoluta per l'incompliment dels acords signats". Junts va decidir a l'octubre trencar el Govern i passar a l'oposició després d'una consulta interna. "Aragonès no ha fet cap referència a l'incompliment flagrant del seu discurs d'investidura, ha esberlat la majoria independentista", ha criticat Borràs. "La nostra proposta és la república catalana, no la reforma d'Espanya", ha reblat.

