Quin serà el futur de Laura Borràs?

Un dels judicis que marcarà l'any serà el de la presidenta de Junts,, que s'enfronta a sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació pels contractes fraccionats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) quan n'era la directora. Borràs defensa la seva innocència i assegura que és víctima d'una persecució política, punt que no comparteixen la resta de partits independentistes. Tot plegat s'haurà d'esclarir en el judici, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha situat al febrer. La sentència que en surti marcarà el futur personal i polític d'una de les principals dirigents de l'independentisme.El seu procediment judicial ja ha tingut conseqüències. Al juliol, la mesa de Parlament va suspendre-la com a presidenta de la cambra en aplicació del reglament, cosa que va provocar l'enèsima crisi entre, tot i que no va posar en risc el Govern. La causa ha anat avançant i ha transcendit també la contractació per part de la defensa de Borràs del pèrit d'ultradreta, condemnat per tortura i assassinat d'una activista d'esquerres. Aquest pèrit ha estat l'encarregat d'elaborar un informe clau per a l'estratègia de Borràs, en què acredita que els Mossos van accedir de manera irregular als correus electrònics on l'aleshores directora de la ILC parlava del suposat fraccionament.El resultat d'aquesta causa tindrà conseqüències per al seu partit, que podria veure com la seva presidenta és condemnada a penes de presó per un cas de corrupció. La reacció de Junts a una possible sentència condemnatòria -especialment els moviments que facin- permetran veure si el partit pren un nou rumb o tanca files amb la seva presidenta. D'altra banda, unarearmaria Borràs internament i davant dels seus rivals polítics, especialment ERC, que des del principi va desvincular el seu cas dels casos de repressió pel procés i la va deixar caure com a presidenta del Parlament quan el TSJC va decretar l'obertura de judici oral.

