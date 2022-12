El govern espanyol prepara noves mesures per frenar la inflació

El balanç de Pedro Sánchez

El govern espanyol té la intenció d'aprovar aquest dimarts, en el darrer consell de ministres del 2022,que intentarà frenar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna que han afectat l'Estat durant mesos. Les mesures estan enfocades especialment a la inflació:. Segons han avançat des d'El País, l'executiu que lidera Pedro Sánchez espera que aquest nou pla tingui un impacte econòmic d'entre 7.000 i 10.000 milions d'euros. En aquest nou pla s'inclou la pròrroga de diverses mesures que expiraven aquest 31 de desembre, a més de la inclusió d'altres de noves, com un xec de 300 euros per a intentar rebaixar l'elevat preu del carro de la compra o el subsidi en el preu de la gasolina. Sánchez també haurà de prendre partit, d'una vegada per totes, sobreencara que els preus s'hagin disparat.En aquesta qüestió sobre ajudes alimentàries, que encara estan en negociació, segons apunten des d'Europa Press s'impulsarà la rebaixa de l'IVA en alguns aliments que tenen una fiscalitat del 10%,que podria baixar fins al 4%. L'IVA de l'alimentació a Espanya varia entre el tipus reduït (10%) i el superreduït (4%). Es consideren productes d'alimentació els que poden servir com a aliment per a humans o animals. Tots aquests productes estan subjectes al 10% de l'IVA, menys els que es consideren aliments de primera necessitat com la llet, els ous, les fruites i verdures, el pa o els llegums, que es graven amb el tipus superreduït del 4% i que no es poden beneficiar d'un tipus menor, a no ser que Moncloa decidís retirar l'IVA directament d'aquests aliments.Tot i això, la xifra definitiva encara està per tancar-se. És una de les principals friccions entre els dos socis de govern, PSOE i Podem, que no es posen d'acord en diversos punts clau del pla contra la inflació i la crisi de la guerra d'Ucraïna que afecta les famílies de tot l'Estat des del febrer. El principal conflicte són les ajudes en el lloguer i l'habitatge. Pressionat alhora pel calendari i per les evidències d'uns lloguers amb preus disparats, l'executiu estatal haurà d'aclarir si manté l'escut social -vigent des de la irrupció de la Covid i útil per aturar una part dels desnonaments i talls de subministraments- més enllà de la data límit del 31 de desembre.Una altra de les mesures més destacades d'aquest pla ésLa vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital,, ja va reconèixer que es tracta d'una mesura controvertida pel seu impacte fiscal i per beneficiar qui té cotxe i no les classes més vulnerables. També es prorrogarà la rebaixa de l'IVA elèctric i la suspensió de diverses qüestions que permeten frenar, congelar i baixar la factura de la llum a la població.Està previst que totes aquestes mesures (i d'altres que encara queden per especificar)any marcat per la celebració d'eleccions municipals, autonòmiques i generals a tot l'Estat. Després de la que serà la darrera reunió del Consell de Ministres del 2022, està previst que el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, comparegui davant els mitjans de comunicació per explicar el paquet de mesures anticrisi i per fer balanç d'un any marcat per la guerra iniciada per Vladimir Putin a Ucraïna i per l'escala, a nivells històrics, dels preus després de l'esclat del conflicte.El president espanyol també podrà respondre, o no, l'apel·lació que va rebre per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el referèndum pactat amb l'Estat que demana ERC . Aragonès hi va tornar a insistir en el tradicional discurs de Sant Esteve, enviant un missatge amb un caire "positiu" malgrat rebre una negativa clara en les últimes setmanes per part de Sánchez i el seu executiu.

