Mor als 78 anys l'actor Stephen Greif, conegut per «The Crown»

Dol al món de la interpretació televisiva.Conegut per diverses peces teatrals al Regne Unit, va assolir certa fama arreu del planeta gràcies a una de les seves darreres obres, la sèrie de Netflix. La notícia de la seva mort ha estat compartida per la seva agència representant Michelle Braidman Associates a través de Twitter aquest dilluns: "Amb gran tristesa anunciem la mort del nostre meravellós client Stephen Greif. La seva extensa carrera va incloure nombrosos papers a la pantalla i a l'escenari, incloent-hi el Teatre Nacional, RSC i al West End"."El trobarem a faltar molt i els nostres pensaments estan amb la seva família i amics", ha afegit l'agència del representant al missatge que acompanya l'anunci de la seva mort. Entre els treballs de Stephen Greif hi ha aparicions en sèries como a la mateixa, on va interpretar el president del parlament britànic Sir Bernard Weatherhill la quarta temporada el 2020.Nascut a, al comtat de Hertfordshire, Stephen Greif va assistir a la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic a Londres i va arribar a ser membre de la Companyia Nacional de Teatre a l'Old Vic i el South Bank. Segons ha recollit el diari The Guardian, Greif va protagonitzar nombroses produccions teatrals als anys seixanta i no serà fins a principis dels setanta quan la seva carrera passi a la gran pantalla, amb el personatge del comandant espacial Travis aemesa entre 1978 i 1981.

