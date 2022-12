Emotiu «Cant de la Senyera» al concert de Sant Esteve: tornen a onejar les estelades

Protagonisme de compositors catalans

Un any més,ha tancat ambamb un emotiu moment on han tornat a onejar les banderes estelades independentistes. Després de dos anys marcat per la pandèmia, el concert nadalenc ha comptat amb tot el públic possible al mític auditori barceloní. Sense restriccions, el Palau de la Música ha disposat deli el seguiment, com també es tradició, en directe des de TV3.El concert, presentat per, ha tornat a reunir de manera presencial tota la família coral de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau dalt de l'escenari sense mascaretes, grups bombolla ni limitacions d'aforament al Palau. Els convidats especials d'aquest tercer cicle 'Nadal al Palau' han estat Els Amics de les Arts, que han cantat per primer cop davant del públic la nadala, que el grup ha llançat recentment enregistrada amb el mateix Orfeó.L'any passat els cors dees van retrobar presencialment. Això sí, amb mascareta, separats per grups bombolla i amb un públic limitat al 70%. L'any anterior, el 2020, la cita va optar pel format híbrid, combinant el directe amb alguns cors actuant a distància. És per això que, president de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, celebrava fa uns dies que després de dos anys marcats per la pandèmia enguany es presentés un Concert de Sant Esteve "lluminós, de joia i de retrobament".Amb el lemael concert era una crida a "avançar, créixer i mirar endavant". I, de fet, aquest ha estat el leitmotiv, ja que en diversos moments s'ha mostrat que a vegades els camins són durs i amargs. Per exemple, amb cançons com ara, d'Ilse Weber, un homenatge als presoners que viuen en camps de concentració. La cançó, arranjada per Jordi Domènech, l'han interpretat veus femenines de l'Orfeó i de l'Escola Coral.Com ja és comú, ha destacat la presència de compositors catalans. En aquesta cita musical per Sant Esteve s'ha commemorat el centenari del naixement de Manuel Oltra i per fer-ho s'ha encarregat a Andreu Diport un nou arranjament d'algunes de les nadales d'Oltra fusionades amb lade Noël de Honneger.També de Diport s'ha estrenat l'arranjament ded'Arthur Honegger, que han cantat tots els cors junts al final del concert. L'Escola Coral ha estrenat una composició delde Daniel Alegret, membre d'Els Amics de les Arts, mentre que el Cor Jove ha cantatde Josep Ollé, un arranjament sobre un poema de Pons Ponç.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor