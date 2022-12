Podem pressiona Yolanda Díaz perquè confirmi que és candidata a les generals i si confia en ells

Possibles pactes amb Esquerra Unida

La secretària d'Organització de Podem,, ha assegurat que el seu partit ha demostrat el "compromís" amb la "unitat de l'esquerra" per "davant d'absolutament tot" i ara estan esperant que la vicepresidenta segona,i desvetlli si vol comptar amb ells i la resta d'actors polítics per assegurar la confluència.En una entrevista amb Europa Press, ha assenyalat també que les primàries sempre són un bon mètode per garantir un front ampli progressista, que serà més complicat si es limita als "despatxos" i, per als comicis de maig, Podem aspira a aconseguir el "màxim d'acords" amb IU., la unitat és "condició de possibilitat" perquè el Govern progressista revalidi i, per tant, per a Podem és "totalment prioritari" que es doni aquest escenari.I en el cas de Díaz, ha assenyalat que és ella qui ha de dir que "vol liderar l'espai, que vol aquesta unitat" iconcrets comptarà i, si entre ells, hi figura Podem i altres organitzacions polítiques. Un cop ho faci, ha relatat, estarà en condicions de liderar un front ampli a l'esquerra del PSOE. Tot i això, la número tres del partit morat és conscient que la vicepresidenta té els seus "temps" i que ara està desenvolupant el seu "projecte polític", la plataforma Sumar, amb la qual també haurà de posar sobre la taula la seva "proposta" política”, en referència al seu programa.De cara als comicis del maig, la secretària d'Organització del partit morat ha recalcat que arriben amb la feina feta, amb les primàries internes, la selecció de candidats i l'activació de l'organització per a aquest cicle. A més,(municipals), Navarra i Madrid.En conseqüència, ha garantit que Podem té la "mà estesa" a IU per a candidatures àmplies, que porta "mesos oferint", perquè per revalidar i conquerir governs progressistes autonòmics han d'estar "totes les parts necessàries".

