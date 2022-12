Vandalisme a Pollença: un jove fa malbé l'església del Calvari amb una excavadora robada d'una obra

en un dels paratges religiosos, turístics i protegits de l'illa de Mallorca. Segons ha explicat la policia local del municipi de, a la zona nord de l'illa, un jove (d'edat sense especificar) ha fet malbédesprés de robar una excavadora en una obra que hi havia a prop.Encara no se sap si per fer la broma, per estar en elevat estat d'embriaguesa o per quina raó, ha posat el martell percussor a sobre de la façana. L'incident s'ha produït, segones les dades dels agents de la policia local de Pollença,. El jove ha estat sorprès per aquests fent ús de l'excavadora per la plaça major del municipi, davant la mirada d'uns altres nois que estaven allà.Un homea la caserna de la Policia Local on se l'ha identificat i ha explicat tot el que havia fet aquesta mateixa nit. Encara no se sap quina ha estat exactament la gravetat dels desperfectes.

