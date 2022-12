Centenars de joves, desallotjats d'un carrer de Sarrià-Sant Gervasi per estar de festa i bloquejar el trànsit

Una nova tradició popular està sorgint al carrer Mandri el dia de Nadal a la nit.

Després dels dinars familiars els joves anant a fer una copa i Mandri ple de gom a gom deixant intransitable el carrer pels cotxes.

Ambient sa i agradable per acabar d’arrodonir el dia. pic.twitter.com/Q29C5VXfbZ — Eduardo Baronet (@edubaronet) December 25, 2022

Un any més,ha estat protagonista d'. La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar diumenge al vespre un centenar de joves que ocupaven tota la calçada d'aquest carrer de la zona nord de la capital catalana, perjudicant i impedint el pas del trànsit.Segons ha explicat la televisió pública de la ciutat,, la majoria eren xerrant, bevent i passant l'estona al mig del carrer. Fons municipals afirmen que els agents de la Guàrdia Urbanaperquè la gent desocupés el carrer i després van passar-hi els serveis de neteja.L'any passat per la mateixa data, quan estava vigent el toc de queda, la policia també va haver d'actuar en aquest carrer per dissoldre botellots que s'estaven muntant a les portes d'alguns bars de la zona.

