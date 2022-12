Atropella mortalment un home de 84 anys a Mataró i fuig del lloc dels fets

Un home deha mort en ser atropellat per un vehicle a la carretera BV-5031, una de les secundàries que connecta Mataró amb. L'accident mortal, encara que es desconeixen per ara les causes exactes del seu origen, s'ha produït a primera hora del matí, cap a tres quarts de vuit.Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys a Mataró després d'identificar-lo com el conductor del vehicle queAmb aquesta víctima, ja són 156 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies idel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, l'accident ha obligat a donar pas alternatiu a la BV-5031 a Mataró.

