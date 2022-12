Dos detinguts per cremar set contenidors i dos vehicles a Girona i Salt

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 19 i 20 anys pera Girona i Salt. El reguitzell d'incendis va tenir lloc entre les 5.30 hores i les 7 del matí del 25 de desembre.Gràcies a la col·laboració ciutadana i a la descripció dels testimonis,després de provocar un foc i amagar-se en un edifici del carrer Àngel Guimerà de Salt.Els agents van localitzar els nois. Quan els van escorcollar, van localitzar objectes que podrien haver fet servir per causar els incendis com unPer això, els van detenir com a suposats autors de delictes d'incendi i danys.La nit es va saldar amb set contenidors i dos vehicles cremats entre Girona i Salt. Segons concreten els Mossos,a contenidors al carrer Canalejas, a l'avinguda Independència, al carrer Bonastruc de Port i al carrer Figuerola de Girona i als carrers Major i Costabona de Salt. També haurien calat foc a un vehicle al carrer Pau Casals de Girona que va acabar afectant un segon cotxe quan es va propagar.

