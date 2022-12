Set morts per la caiguda d'un autobús al riu a Galícia

Els serveis d'emergències han localitzat aquest dilluns el cadàver de la novena passatgera de l'autobús accidentat adissabte i que deixa un saldo deLes tasques s'havien reprès a primera hora, després que el fill de la passatgera supervivent es posés en contacte amb els serveis d'emergències per alertar que, sinó amb una familiar. Després d'això, es van mobilitzar efectius de la Guàrdia Civil i de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Cerdedo-Cotobade, així com Bombers, i serveis d'emergències locals i de guardacostes, per reactivar la cerca de possibles cossos pel lloc del sinistre.L'accident es va produir aquest dissabte cap a les 21.20 hores, quan un autobús de l'empresa Monbus, de la línia regular entre Lugo i Vigo,a l'altura del quilòmetre 67,5 de la N-541. Dos dels morts van ser rescatats la mateixa nit del succés, mentre que les altres cinc víctimes han estat localitzades durant la jornada d'aquest diumenge.Així mateix, poc després de l'accident els serveis d'emergència van rescatar amb vida el conductor de l'autobús, que va ser traslladat a l'Hospital Clínic de Santiago i, i una dona, que va ser evacuada ferida lleu a l'Hospital Montecelo de Pontevedra.

