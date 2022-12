Presó per a l'infermer acusat de violar una pacient de 77 anys a Barcelona

Un jutjat de Barcelona ha ordenat presó provisional sense fiança per auna dona mentre estava ingressada a l'hospital Plató de la capital catalana. Els Mossos el van detenir dijous per un delicte contra la llibertat sexual.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'empresonat està investigat per una agressió sexual amb penetració a una víctima especialment vulnerable. El detingut és unsense antecedents previs., va denunciar el cas a la policia aquesta setmana. Immediatament, els agents van obrir una investigació per aclarir els fets.Fonts de la clínica van declarar que en el moment en què van tenir coneixement dels fets van activar els procediments policials i judicials pertinents, així com els. El centre va activar el codi de violència sexual per atendre l'afectada i va apartar el treballador de manera cautelar, alhora que està en curs la investigació pròpia dels expedients disciplinaris: "Estem en contacte i a disposició de l'entorn de la persona afectada", han assegurat.

