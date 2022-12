Gairebé 900 vídeos sexuals difosos sense consentiment entre gener i agost del 2022

Elva registrar entre gener i agost del 2022 un total de 859 delictes per difusió de vídeos sexuals sense consentiment, segons ha informat el mateix departament que dirigeix. El departament ha transcendit les dades oficials de què disposa el Govern sobre el nombre d'espanyols afectats per la difusió de vídeos sexuals sense el seu consentiment previ.Al text publicat per Interior, s'especifica que es tracta de fets coneguts corresponents a l'article 197.7 del Codi Penal, que especifica queel que, sense autorització de la persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercers imatges o enregistraments audiovisuals d'aquella que hagi obtingut amb la seva anuència en un domicili o en qualsevol altre lloc fora de l'abast de la mirada de tercers, quan la divulgació menysprea greument la intimitat personal d'aquesta persona".Aquest article també recull que se li "imposarà la pena de multa d'un a tres mesos a qui havent rebut les imatges o enregistraments audiovisuals a què es refereix el paràgraf anterior les difongui, reveli o cedeixi a tercers sense el consentiment de la persona afectada".de difusió de vídeos sexuals sense consentiment; mentre que el 2021 van ser 1.191.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor