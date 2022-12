Mor Manolo Romero, el mític locutor espanyol de Jocs Olímpics

Dol en el món del periodisme i les locucions olímpiques de primera categoria. El locutor i periodistaha mort als 81 anys a Segòvia després d'una llarga lluita contra el càncer. La tràgica notícia l'ha revelada l'Acadèmia de Televisió espanyola. La institució ha volgut elogiar la figura de Romero com "un dels líders en l'organització i la producció televisiva dels grans esdeveniments esportius d'índole internacional".Manolo Romero va ser el primer europeu a entrar a(Saló de la fama) de l'Olimpisme. La seva trajectòria professional abasta més de 50 anys i ha participat directament en la cobertura televisiva de cadascun dels Jocs Olímpics des dels de Mèxic l'any 1968, i en diversos campionats del món de diversos esports.Recentment, la periodista, coneguda per les seves narracions esportives, li va dedicar un article a la publicació de l'Acadèmia de Televisió amb motiu de la seva entrada al Hall of Fame de l'Olimpisme."Tots aquells que portem l'olimpisme a l'ADN reconeixem la seva feina, la seva tasca, la seva dedicació, tot el que n'hem après i amb ell i li agraïm que hagi posat Madrid i Espanya al centre de la cobertura olímpica televisiva. El seu llegat continua i és visible cada cicle olímpic, d'hivern o d'estiu", assenyalava.

