Rècord de temperatura màxima al desembre a Barcelona

La temperatura màxima d'avui dissabte ha superat els 20 ºC a bona part del litoral i prelitoral, amb 24,0 ºC a Riudecanyes #BaixCamp.



Nou rècord de temperatura màxima de desembre a 11 de les 153 estacions de la #XEMA amb >10 anys de dades, sobretot al #Vallès i al #Penedès. pic.twitter.com/d3PfckgPOu — Meteocat (@meteocat) December 24, 2022

Aquest desembre està sent molt calorós i així ho indiquen les dades. Dissabte es van batre nous rècords de temperatura màxima a Catalunya. A Barcelona, l'Observatori Fabra, que recull dades des de 1914, va detectar aquest dissabte un nou rècord de calor en un mes de desembre: 21,7 graus. El rècord anterior era de 20,6 graus, el desembre de 2015. Ho ha detallat aquest matí el meteoròlega través de Twitter.En el mateix sentit, elva comptabilitzar onze rècords en estacions meteorològiques. Les altres estacions han superat els seus màxims històrics són el Vendrell, Parets del Vallès, la Bisbal del Penedès, la Granada, Caldes de Montbui, Sabadell, Sant Sadurní d'Anoia, Castellbisbal, Falset i Sant Salvador de Guardiola.Segons el, la previsió indica que hi haurà una lleugera baixada de les temperatures a partir d'aquest dilluns, dia de Sant Esteve, si bé continuarà per sobre de la mitjana per aquestes dates. No s'espera pluja a l'inici de setmana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor