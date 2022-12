Els Bombers rescaten una persona després de caure per un penya-segat a Sitges

Elshan rescatat aquest matí una persona després de caure per un penya-segat d'entre 20 i 30 metres a la zona de(Garraf). El cos d'emergències ha rebut l'avís de l'accident poc abans de tres quarts de deu del matí i ha activat la unitat de rescat amb l'helicòpter i efectius del(GRAE), el metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i 3 dotacions terrestres de suport.El ferit s'ha localitzat conscient en una zona de difícil accés just al costat de les vies del tren. És per això que s'ha demanat el tall de la tensió de la catenària per facilitar les tasques als efectius i poder treballar amb seguretat.A lloc també han intervingut efectius de la Policia Local del municipi. Després de fer la primera atenció al ferit, els serveis d'emergència l'han immobilitzat amb un matalàs de buit. Acte seguit l'han evacuat a peu per apropar-lo fins a l'helicòpter, que ha fet l'extracció final.

