Mor un excursionista en caure per un barranc a Roses

Un home va morir ahir dissabte en precipitar-se per un barranc a la localitat de(Alt Empordà), segons han explicat els. Els fets van tenir lloc cap a un quart de vuit del vespre. A aquella hora, el cos d'emergències va ser alertat d'un accident a la Punta Falconera.L'home havia caigut entreper un barranc situat al costat de la pista entrei, a l'alçada de la Cala del Lledó. Es van activar 6 dotacions dels Bombers, entre les quals efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Els efectius van muntar una instal·lació vertical amb cordes i van baixar fins al fons del barranc, on van localitzar el cos sense vida de l'excursionista.Acte seguit es van iniciar els procediments policials per part dels, que van desplaçar 3 patrulles entre les quals la policia judicial per aixecar l'atestat de l'accident. Efectius dels Bombers van donar suport per fer l'extracció del cos. També s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb una ambulància i una unitat de suport psicològic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor