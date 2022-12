El govern espanyol fulmina el secretari general del Ministeri d'Indústria

El govern espanyol aprovarà en el consell de ministres de dimarts vinent el cessament del secretari general d'Indústria i Pime,. El polític català ha estat a càrrec de la negociació de la reindustrialització de les plantes de Nissan a Catalunya -que encara no està tancada del tot- així com deldedicat a l'automoció.En un comunicat del Ministeri d'Indústria, la seva titular,agraeix la "vocació de servei públic" i "l'excel·lent treball" de Blanco. El seu substitut serà el senador asturià, doctor en Economia que va ser conseller d'Indústria, Comerç i Turisme a Astúries -nomenat el 2015- i ara exercia de portaveu del PSOE a la comissió d'aquest àmbit al Senat.La ministra també ha cessat el director general d'Indústria,, responsable de dissenyar els plans de renovació dels sectors productius finançats amb fons Next Generation. El cessament de la cúpula del Ministeri d'Indústria arriba després d'un profundpel desplegament del Perte del cotxe elèctric.El canvi també es produeix quan Maroto ja ha anunciat fa mesos que deixarà el càrrec per presentar-se com a candidata a l'

