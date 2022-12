Peus freds? T'expliquem què passa

Som a l'hivern però fa calor. Això, però, no impedeix a molta gent tenir elsdurant el dia o quan se'n va a dormir. Saps per què passa? Sovint es diu que és per mala circulació, però és cert? El cap d'Angiologia i Cirurgia Vascular de l'Hospital Clínic,, ho ha explicat en declaracions a Rac1. Tenir els peus freds no ha de ser necessàriament dolent, però en alguns casosi consultar el metge.Si sempre els has tingut així, no cal estressar-se gaire. Tenir els peus o les mans fredes vol dir que es produeix unaa les parts més allunyades del cor. Això passa perquè l'organisme vol reservar sang per al bon funcionament dels òrgans vitals, i per això redueix el reg sanguini a les extremitats. És una situació que pot desaparèixer amb el temps, sobretot en les dones, perquè hi ha un component hormonal.Ara bé, si et passa de manera exagerada o sobtada, podríem estar parlant d'alguna altra cosa. Hi haimportants que poden implicar el símptoma dels peus o les mans fredes. Podria ser un problema de mal funcionament de la termoregulació, provocat per problemes cerebrals. Quan es tracta d'una sola extremitat, ens podem trobar davant d'una isquèmia, una malaltia vascular-arterial per oclusió d'algun vas que pot estar dessagnant una extremitat.En el cas de l', sovint va acompanyat de dolor, pal·lidesa o formigueig intens. A les mans, pot passar de manera més freqüent per una embòlia originada al cor. Altres problemes que poden explicar la fredor intensa a peus o mans de manera sobtada és el lupus o l'esclerodèrmia. De tota manera, en cas de fred als peus o les mans de manera sobtada i continuada, cal consultar l'especialista.

