Com recordar el nom de les persones que t'acaben de presentar

Són les dues del migdia i ja arribes a casa de la tieta, que aquest any li toca fer el dinar de Nadal. Entre els convidats ha vingut la parella del teu cosí, que te la presenta i teniu una breu conversa sobre qualsevol cosa. Cinc minuts després, ja no recordes com es deia, i això és un problema perquè tens per davant un parell d'hores d'escudella, rostit, torrons i algun polvorón. Com ho pots fer perquè això no et passi?T'ho expliquem.Pots provar amb el mètode de les associacions. Com explica, cinc vegades campió de memòria dels Estats Units, i recull Rac1, es tracta d'una tècnica curiosa però efectiva. "Has de convertir el nom en una imatge", diu Dellis. Què vol dir això? Has de mirar la cara de la persona, en aquest cas de la parella del teu cosí que avui es presenta a la família, i buscar ràpidament algun tret que destaqui: els ulls verds, el nas gros, les dents petites, una piga... El que sigui.Dellis posa un exemple: imaginem que et presenten algú que es diu Oliver. Doncs ell va pensar ens'imagina l'Oliver ballant el twist. Com que és una persona seriosa, la imatge d'ell ballant té gràcia i és més fàcil de recordar. Aquest procés el pots fer amb tothom que et presentin, i potser et serà útil per recordar parelles de familiars o parents llunyans que no veus mai.

