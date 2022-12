Pilarín Bayés: «Aquest Nadal no tenim ganes de riure, però sí d'estar junts»

Després de la mort de la seva filla fa tot just dos mesos, Maria Sala Bayés,ha explicat a RAC1 com serà aquest Nadal per a ella i la seva família. Un Nadal que, diu la popular il·lustradora i ninotaire de Vic, serà "diferent": ", però sí d'estar junts", afirma.En unes dates especialment sensibles, Bayés ha parlat del cop que li va suposar la pèrdua de la seva filla: "però la de la meva filla em costa d’acceptar", assegura. En aquest sentit, afegeix que amb el seu marit va "agrair" haver-lo tingut 30 anys, però que amb ella "l’impacte és molt diferent".L'octubre passat, Bayés va anunciar la mort de la seva filla amb l'estil proper que la caracteritza: compartint a les xarxes socials fotos i vídeos pintant de flors el taüt, cosa que ja va fer amb el seu marit: "Pensar queem fa il·lusió", opina.De la mort, la ninotaire osonenca n'ha mostrat una opinió valenta: ", sobretot si ho reflexiones quan tens una certa edat". En aquest sentit, assegura que "no és un drama, és un espai de temps que ens donem per viure".

