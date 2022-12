Busquen víctimes d'agressions sexuals a Reus

"Poder fer alguna cosa plegades"

Es diui ha denunciat, a través de la xarxa, que va serdues dècades enrere a la zona del carrer del, de Reus. A banda, ha fet unaper tal que altres dones a qui els passés el mateix, entre els, denunciïn també els seus respectius casos.La manera de fer de l'agressor, segons ha apuntat Sentís (a la xarxa, @lavulnerable), era simular una avaria al seu cotxe per tal que la víctima s'hi apropés. "A mi em va passar quan", ha explicat, així que altres víctimes "també" quan van ser víctimes de l'individu."Al llarg dels anys he estat capaç de dir que van abusar de mi, sense entrar en detalls. Però és una càrrega molt grossa i", ha subratllat @lavulnerable en una publicació a Instagram. "És fort, però encara arrossego engrunes de culpa i vergonya, tot i que racionalment sé que no vaig tenir culpa de res", ha afegit.Per tot plegat, ha conclòs, "el pensament de què haurà passat amb l'agressor, si haurà continuat i fins a quin punt és una de les grans angoixes recurrents" que segueix patint. El motiu de la crida, finalment, és poder emprendre accions contra l'agressor.a qui els passés el mateix i poder fer alguna cosa plegades", ha reblat Sentís.

