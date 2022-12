Felip VI esbronca el PSOE i el PP per «erosionar» les institucions

Avís contra el dret a decidir

Cap resposta a la crisi

ha dictat avui, davant les càmeres de TVE i en difusió per totes les cadenes autonòmiques llevat de TV3 i EiTB, el tradicional discurs de la nit de Nadal.. Si en altres ocasions la intervenció venia marcada perpresentant els independentistes com l'enemic comú o pels escàndols de corrupció del seu pare que qüestionaven la institució monàrquica, enguany era inevitable referir-se a l'enfrontament institucional entre el govern espanyol i el Tribunal Constitucional atiat per la dreta judicial i política. "", ha dit el monarca en la seva intervenció després d'que comporta l'actual tensió.tot i que s'ha situat en una posicióentre el govern espanyol, que es presenta com ai el poc respecte a les regles del joc de la dreta bloquejant iniciatives per renovar el poder judicial; i el PP, que acusa Pedro Sánchez de subvertir les regles per satisfer ERC i la resta d'aliats. El monarca ha afirmat, en clara referència a les tensions , que la democràcia correarreu, però que a Espanya n'hi ha tres: "", ha enumerat.Tot seguit ha afirmat, en un missatge gravat al saló d'audiències del Palau de la Zarzuela, la seva residència oficial, que "ignorar" aquests avisos ipolític entre els dos grans partits espanyols pot tenir ", per la nostra convivència i per les nostres institucions". En una entrevista a Nació , el president de la Generalitat,, va afirmar dijous que, per a l'independentisme, "la crisi institucional a l'Estat és una oportunitat" perquè allunya els dos grans partits espanyols, que van respondre junts al procés el 2017.Felip VIdesprés que, discretament, li ho hagués demanat el govern espanyol per mirar de temperar els ànims amb la dreta. La corona, que en els darrers anys s'ha guanyat un favor dels sectors conservadors que incomoda cada cop més a l'esquerra espanyola, ha optat per situar-se en una posició per damunt de la pugna. Segons el rei, "".No ha estat rotund sobre si el govern del PSOE encerta, ara controlats per la dreta, o si ho fa el PP bloquejant-ho perentre altres qüestions. Ha afirmat amb calculada ambigüitat que "les institucions han dei exercitar les seves funcions en col·laboració lleial, ambi a les lleis, i ser un exemple d'". N'hi ha hagut per uns i altres.Felip VI ha volgut acabar amb un, que ell fonamenta en l'actual Constitució, en el projecte europeu i en el valor de la unitat d'Espanya. "Som una de les grans nacions del món, amb molts segles d'història, i els espanyols hem de", ha afirmat per recordar que, com el 2017,a qualsevol intent de qüestionar la unitat d'Espanya.Però el monarca és conscient que l'enfrontament pot posar les cosesi per això ha cridat a "cuidar la nostra democràcia, protegir la convivència, i enfortir les institucions".Felip VI s'ha referit també a. De fet, l'emissió del missatge estava presidida per una foto de la cimera de l'OTAN a Madrid. Ha indicat que és necessari continuar ajudant els ucraïnesos i reformar "la capacitat de defensa col·lectiva" amb els aliats de l'Aliança Atlàntica. I, de nou, ha aprofitat per recordar que "i la independència dels estats són principis irrenunciables".Menys importància ha dedicat a les estretors que la guerra porta per a les butxaques de molts espanyols arran de la. Ho ha lamentat, però no ha esmentat cap resposta més enllà de la confiança en els poders públics per sortir-se'n abans d'acomiadar el seu discurs amb un "bon Nadal" en català, gallec i euskera en la ja tradicionalque va incorporar quan va pujar al tron.

Missatge de Nadal de Felip VI by naciodigital on Scribd

