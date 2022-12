Temporal de neu i fred històric als Estats Units: almenys 11 morts i caos als aeroports per Nadal

Elcontinua provocant estralls alsamb almenys onze morts, un milió i mig de persones sense electricitat, nombrosos problemes de trànsit i la cancel·lació de milers de vols, especialment als aeroports de Chicago, Detroit, Seattle i Nova York.Aquest divendres es van anul·lar unsi aquest dissabte la xifra de vols cancel·lats és d'uns 1.700, segons el web de seguiment aeri FlightAware. De fet,ha anul·lat les dues connexions previstes amb Nova York (11.00 hores amb destí Newark i 12.15 hores al JFK), tot i que sí que ha sortit –amb un retard d'unes quatre hores- el vol que connecta l'aerport JFK de Nova York amb el Prat, segons informa Aena.Segons recullen els mitjans nord-americans, les previsions meteorològiques apunten que el temporal anirà acompanyat durant les, ràfegues de vent i fins i tot inundacions en alguns punts de la costa nord-est. De moment no s'entreveu una treva fins passat el dia de Nadal, tal com recull la CNN.Més d'un milió de persones s'han quedaten diversos estats del país, especialment a la regió del nord-est, que comprèn estats com Nova York, Maine, New Hampshire o Connecticut, on més de 860.000 persones han perdut l'accés a la electricitat.

