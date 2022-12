Calendari definitiu de les vagues de les aerolínies per Nadal

Vuit jornades de vaga a Air Nostrum

han programat jornades deper aquest Nadal a l'Estat, per la qual cosa els viatgers podrien veure's afectats per les aturades en aquestes aerolínies si tenen previst viatjar per gaudir de les vacances. En el cas de Ryanair, els sindicats USO i Sitcpla, que representen els tripulants de cabina de la companyia aèria, van convocar una nova vaga des del passat 8 d'agostde 2023, ambdós inclosos.La vaga consta de jornades d', setmanalment. Els sindicats van assenyalar que Ryanair no ha mostrat "el més mínim intent d'acostament" cap a ells, sinó que lluny d'això, ha manifestat públicament la seva negativa a començar qualsevol diàleg amb els representants triats pels seus tripulants. A més a més, els sindicats van advertir d'una sèrie d'després de les dues convocatòries de vaga anteriors.Així mateix, Sepla va anunciar la setmana passada la convocatòria d'una vaga del col·lectiu de tripulants tècnics de vol (pilots) d'Air Nostrum en totes les seves bases i centres de treball per als diesEl motiu és el "bloqueig" en les negociacions del seu. Segons va explicar el sindicat, Air Nostrum insistia a oferir "el 3% de revisió salarial per als anys 2023 a 2025, mantenint la seva negativa a compensar si més no l'increment del cost de la vida sofert pels treballadors el 2022". Per part seva, Air Nostrum va assenyalar aquest dimecres que ja va oferir en el marc de l'AVENC un increment salarial per als pròxims tres anys del 10% als comandants i d'un 13% als segons pilots. A banda d'això, va indicar que aquest increment podria ser encara més elevat depenent delsque també s'estan negociant.D'altra banda, el sindicat Stavla va animar els tripulants de cabina de passatgers de Vueling a participar en les vagues convocadesentre l'1 de novembre i el 31 de gener, així com els festius i els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, per exigir unaEl president de Vueling,, va qualificar d'inviables els increments salarials exigits pels Tripulants de Cabina de Passatgers (TCP) de l'empresa i ha demanat diàleg. Malgrat la vaga, l'aerolínia ha assegurat que "garanteix tota la seva operativa durant el període nadalenc",, i preveu que "tots els vols ja programats i a la venda operin segons el previst". A banda d'això, ha afegit queaquells vols que podrien estar afectats per l'aturada.Segons els drets dels passatgers aeris de la Unió Europea (UE), si un vol es cancel·la, tens dret a un. En aquest últim cas, tens dret a percebre-la si t'informen menys de 14 dies abans de la data de sortida prevista. La companyia aèria ha de demostrar que t'ha informat personalment de la cancel·lació i quan ho va fer. En cas contrari,per obtenir ajuda. Per fer la reclamació, pots dirigir-te al taulell de l'aerolínia als aeroports. Segons cada país, existeix un termini determinat per presentar-la i exigir-la.

