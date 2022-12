Mor el conductor d'un camió en caure per un terraplè de vuit metres a Calonge de Segarra

Elha mort aquest divendres després que el vehicle que conduïa hagi sortit de la via i hagi caigut per un terraplè de vuit metres al quilòmetre 33,5 de la carretera C-1412a, al terme municipal de, a l'Anoia.Els fets han tingut lloc poc després de les sis de la tarda i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes que han provocat la sortida de via del camió.JL. L. S.Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. Amb aquesta,en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que va d'any, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

