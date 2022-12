Albània reclama a l'Estat el cor que li falta al cadàver d'un home mort a Barcelona

La Fiscalia deha demanat a l'ambaixada espanyola del país que intervingui davant l'Estat per aconseguir una resposta a les reclamacions de l'enviament dela l'Hospital del Mar de Barcelona. El cadàver deva arribar sense aquest òrgan al seu país d'origen quan van repatriar-lo per a una segona autòpsia.L'escrit de la Fiscalia de Tirana a l'ambaixada remarca que el país ho investiga com un, motiu pel qual han enviat quatre reclamacions i dues comissions rogatòries: "Malgrat la nostra insistència, no hem rebut cap resposta", assenyala la Fiscalia. El ministeri públic albanès fa una petició que qualifica d'"indispensable i legítima":que està dipositat a Barcelona i que es va extreure per a l'autòpsia, per confirmar que és el seu. Per això reclama que, de no poder-se enviar l'òrgan a Tirana, Espanya faci la prova genètica.Per la seva banda, fonts del Ministeri de Justícia remarquen que la petició correspon als jutjats i que el govern espanyol "només assumeix la funció de donar tràmit a la sol·licitud, sense cap competència sobre el seu contingut". A més, sostenen queque s'ha encarregat del cas, de qui esperen la resposta sobre l'última petició per fer la prova d'ADN. "Si de moment no s'ha practicat aquesta prova és perquè el jutjat (i no el ministeri) ha entès que no procedeix, i així s'ha comunicat a Albània", defensen.Sula va anar a l'hospital elamb febre i sospites que podia tenir Covid, però va donar negatiu en el test. Davant l'agitació que mostrava -que els metges van relacionar amb l'esquizofrènia que patia- li van donar tranquil·litzants i va quedar ingressat fins a l'endemà, ambfins que es va calmar.Davant un "episodi brusc d'agitació", l'informe forense exposa que vuit vigilants de seguretati a continuació va patir una parada respiratòria. L'autòpsia va resoldre que havia mort per l'aturada cardíaca, propiciada per una artèria obstruïda, sumada al fet que tenia bronquitis i febre, i l'informe descartavaque va rebre durant la contenció.La família de Sula, representada per l'advocatva denunciar la mort als jutjats de Barcelona com un presumpte delicte d'homicidi imprudent i, davant les sospites que encara manté, va demanar una segona autòpsia a Albània. En el recurs que intenta reobrir el cas, l'advocat de la família Sula sosté quei subratlla que, sense el cor, la segona autòpsia a Albània no pot determinar la causa de la mort.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor