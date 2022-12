Una àvia cobra a la seva família pel sopar de Nadal: «O pagues o no vens»

Decisió límit

Moltes famílies es reparteixen cada any en quina casa es fan elsi, així, es distribueixen les. D'altres prefereixen que cadascú porti una cosa i algú posi l'estança. I d'altres, directament, sempre ho celebren en el mateix lloc i sempre paga tot el que es menja i beu una sola persona. En aquestes ocasions, la persona en qüestió sol ser una àvia, avi o parella de gent gran que convida tota la família.És el cas de la, una dona anglesa de 63 anys, que ha decidit que de tant treure cada any la cartera se li ha fet un forat a la butxaca i ja en té prou. Entre el marisc, la vedella amb suc, els bolets, el pernil salat, el peix de llotja, les postres i el cava el preu del menú li surt molt car, sobretot ara que la inflació, tot i que s'ha moderat, encara és força alta La solució d'aquesta revolucionària àvia ha estat fixar un, depenent del grup d'edat al qual pertanyi i de la seva situació laboral. "Hi ha alguns que pensen que soc una mica, (el protagonista del famós Conte de Nadal de Charles Dickens) però els meus amics opinen que és una bona idea", ha reconegut Duddrige en declaracions a la BBC.Ella té dos fills i tres filles, que paguen diferent -al voltant de 30 i 10 euros respectivament- perquè, segons ha explicat, els homes treballen a jornada completa.Concretament, cinc euros als més grans de cinc anys i als menors 2,5. I per acabar-ho d'adobar, també ha establert una, ja exhaurida, per pagar-li el sopar: l'1 de desembre. Si un cop arribat el dia, no tenia els diners ingressats al banc, la persona afectada, lamentablement, sabia que no podria gaudir de l'àpat. "O pagues o no vens", ha resumit un punt divertida. Finalment, la CarolineLa seva, però, no ha estat una decisió que ha pres així com així.als seus fills per sufragar tots plegats els costos del menjar i la beguda. Aleshores, l'àvia va proposar posar els diners en un pot comú. Malgrat això, sigui per gasiveria o per distracció, la seva descendència se'n va oblidar i diversos familiars, de fet, es van enfadar amb aquesta primera mesura. Duddrige, farta de romanços, els va detallar que des que s'ha quedat, li resulta difícil quadrar els comptes de la casa i és per aquest motiu que va concloure que no estava disposada a fer grans dispensis, ni tan sols per Nadal. "Necessito l'ajuda dels meus fills", ha resumit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor