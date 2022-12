«Bones tardes, amics meus tots»: mor el popular soci de l'Espanyol Quimet Cañellas

Ens ha deixat Joaquim Cañellas Gall, conegut com a Quimet. Des de l’#RCDE, volem enviar a la seva família i amics el nostre més sentit condol. Fins sempre, Quimet. DEP. pic.twitter.com/gzHHEhoDBi — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 24, 2022

Potser aquests són els dos adjectius que més van caracteritzar, el popular soci de l'Espanyol que va fer viral, quan encara ni es feia servir aquesta paraula, la frase. Cañellas, possiblement un dels socis més estimats i reconeguts entre l'afició perica, ha mort aquest dissabte als 68 anys per causes que encara es desconeixen.Ell animava sempre les trobades institucionals, sèries per naturalesa i serà recordat, sens dubte, per les seves intervencions en el torn de preguntes davant dels accionistes i la junta directiva del club blanc-i-blau.

