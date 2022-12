Què és la «tripledèmia»? Els experts demanen prudència per Nadal

"Els virus estacionals no cocirculen a alts nivells per regla general"

Tot i que la Covid-19 encara continua present en les nostres vides , aquesta tardor i hivern ha cedit protagonisme a altres. A les portes de les festes de Nadal, la incidència de laés molt més alta que en la mateixa setmana d'altres anys -amb 105 casos per 100.000 habitants per 15 el 2019, 2020- i les infeccions respiratòries omplen els CAP i hospitals. En aquest escenari, el cap de Microbiologia de Vall d'Hebron, el doctor, ha previst que la gripi que no sigui "tan fort" com el que hi ha hagut amb el virus respiratori sincicial (VRS) , que causa lesen infants. "El pic ha estat molt fort, perquè bona part de la població infantil no hi havia estat en contacte", ha detallat a l'ACN. Per Nadal, ha demanatper protegir les persones més vulnerables.Després de dos hiverns marcats per les restriccions i les mesures de protecció pel Coronavirus, la grip s'ha avançat respecte d'anys anteriors de la pandèmia i, juntament amb altres infeccions respiratòries, fa mesos que té saturades les urgències de l'atenció primària i els hospitals, sobretot amb. Les incidències de la grip es troben molt per sobre d'altres hiverns si es compara la mateixa setmana i ara caldrà veure quina magnitud té el pic quan finalment arribi.Per tot plegat, hi ha especialistes que han titllat el fenomen, de barreja de tres virus -Covid, grip i bronquiolitis-, de. És per això que han recomanat "extremar les precaucions", sobretot amb els més petits i més en aquestes dates, en les quals acostumem a reunir-nos en grups grans de persones en interiors. I encara que els experts han subratllat que la situació és "moltíssim menys greu" que la provocada per la pandèmia i la majoria d'infectats té símptomes lleus que no necessiten ingrés hospitalari, la confluència de virus genera la citada “tripledemia”:En una entrevista a l'ACN, el doctor Pumarola ha assenyalat que l'increment de la grip, tot i que avançada en el calendari, és "similar" a la dels anys prepandèmics i no ha esperat una "patacada tan forta" com ha passat amb el virus respiratori sincicial , que a finals de novembre va arribar a 581 casos per 100.000 habitants en menors de quatre anys, mentre que el pic de l'hivern 2019-2020 es va situar en 386 a finals de desembre. ". Amb la grip, per regla general, tothom té algun tipus d'anticòs", ha contraposat el doctor, que ha afegit que, ja que hi ha un bon emparellament amb les variants circulants., tres anys després de trasbalsar, no només el sistema sanitari, sinó també la societat? El doctor Pumarola ha apuntat que probablement circularà com un virus estacional i ha remarcat que la població, tot i que es continuarà contagiant, ara està protegida davant de la gravetat de la malaltia. "i que no hi havia estat mai en contacte. Veurem quan baixi la grip si puja la Covid i com es posicionen aquests tres virus en els mesos d'hivern. Haurem de veure el 2023 què farà el Coronavirus un cop passin les onades de VRS i grip", ha indicat.A més a més, Pumarola ha destacat que els virus estacionals per majoritàriament "no cocirculen a alts nivells" i fa notar que la pujada de la grip s'ha produït quan ha començat la baixada del VRS., encara que desconeixen tots els factors que explicarien aquest comportament.El doctor ha recordat que el 2009, quan hi va haver la, el pic del rotavirus, que causa diarrea i sol circular els mesos d'hivern, es va desplaçar a la primavera, i això que no és una malaltia respiratòria. "No coneixem exactament la base científica, però ho observem cada any (aquest comportament)", ha remarcat. De cara a Nadal, el cap de Microbiologia de Vall d'Hebron ha animat a gaudir de les festes i ha apel·lat al sentit comú per protegir les persones vulnerables: ". Aquestes festes ens trobem tota la família i hi ha gent gran i els hem d'intentar protegir".

