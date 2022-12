Aquest any hem après que... A Joan Carles I només el defensa la Fiscalia

Aquest any ha quedat clar que la fiscalia és l'últim defensor del monarca emèrit., a Abu Dhabi des de fa més de dos anys, afrontava tres diligències d'investigació. Una estava lligada a una trama deperduda al desert de la península aràbiga, en la via del tren de les ciutats de Medina a la Meca. L'empaitava també una investigació sobre laa l'illa de Jersey, un paradís fiscal, i l'ús deper part de membres de la família reial.El març passat, la fiscalia del Suprem va anunciar que tancava la investigació contra el rei emèrit , deixant clar que no hi hauria querella contra el pare de l'actual rei Felip VI. Els delictes o havien prescrit o es van cometre quan Joan Carles I regnava, el que li atorgava. Els fiscals li cauen bé al monarca emèrit. L'any s'ha acomiadat amb un altre anunci, en aquest cas de la fiscalia britànica, atorgant immunitat a l'excap d'estat davant la querella per assetjament presentada per la seva antiga amant

