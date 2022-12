Una dona mata el seu presumpte assetjador i ho comparteix a les xarxes: «Em nego a ser una víctima»

#RioGrande: ‼️‼️HOMICIDIO EN CHACRA XII: la mujer detenida se grabó confesando el crimen ‼️‼️



, una dona argentina de 27 anys, va matar el seu presumpte assetjador i ho va confessar en un vídeo que va compartir a les xarxes socials. Es tracta del seu exprofessor de música que, segons afirma, també amenaçava els fills i altres persones de l'entorn. La dona ja ha estat detinguda i es troba incomunicada a les dependències judicials del país.En el vídeo, es pot veure la Florencia amb les mans tacades de sang. "Feia temps que m'amenaçava,", explica. Cansada, va planejar l'assassinat. Va quedar amb ell i li va confessar les seves intencions, com també havia fet a Facebook. "".Tot seguit, el va apunyalar de manera repetida amb un ganivet. "", reflexiona seriosa, abans de justificar que la seva intenció no era llevar-li la vida, "però es movia molt" i no li va deixar fer quelcom "net" per evitar-li el patiment.L'home era un tatuador i professor de música de 42 anys i l'havia tingut com alumna quan aquesta tenia 14 anys. "Vaig entendre que algú", reflexiona la dona en el vídeo. "", acaba. Els agents estan analitzant els mòbils dels dos per esclarir els fets.

