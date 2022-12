L'autòpsia revela la causa de la mort sobtada de l'actriu Charlbi Dean

La causa de la mort sobtada de l'actriu Charlbi Dean , de només 32 anys, ha deixat de ser una incògnita aquest divendres. La protagonista d'"" i recent guanyadora de laa Canes va patir una sepsis bacteriana, segons ha revelat una portaveu de l'Dean va morir el 29 d'agost en un hospital de la gran ciutat que no dorm mai, en patir una malaltia "inesperada" de la qual no se'n va oferir més informació. La jove no tenia, un òrgan de l'abdomen clau del sistema immunitari que li va ser extirpat arran d'un accident de trànsit fa 13 anys. Així ho va explicar el seu germà,, a la revista Rolling Stone. Per aquest fet, era més vulnerable a patir una infecció.Més concretament, va ser un bacteri del gènere, que s'acostuma a desenvolupar a la boca dels humans, gossos i gats, entre altres mamífers; i es pot transmetre amb la saliva. La infecció va ser molt agressiva en el cas de l'actriu, que va morir poc després de contràure-la.Nascuda ael 1990, Dean havia participat en pel·lícules com "", el film amb què va debutar al cinema el 2010; "", i el film de terror "". A més, també havia aparegut en nou episodis de la sèrie "", una de les produccions del canal The CW basada en personatges de DC Comics.

