Et fa mandra el Nadal? Consells per superar la «síndrome del Grinch»

Durant les festes de Nadal, moltes persones experimenten l'anomenada "". És a dir, estan de mal humor per culpa de les dates i totes les celebracions que acostumen a tenir-hi lloc. Per això, la psicòloga de MundoPsicologos.com,, enumera una sèrie de claus perquè tothom aconsegueixi gaudir d'aquests dies.Una bona solució, explica, és. Per algunes persones, quedar-se a casa incrementa la sensació de malenconia. Dedicar un temps limitat als compromisos formals i recompensar-se per una bona gestió dels deures nadalencs, així comals quals es va assistir l'any anterior són passos en la direcció correcta.Així mateix, Gigirey també aconsella intentar veure el costat bo de les situacions, fer exercicis de ioga i de relaxació, fer alguna cosa "", com ajudar els més necessitats en menjadors socials, als carrers o als hospitals; i dedicar temps per a un mateix."El principal és recordar que, passarà i la vida tornarà al seu ritme natural, on es podrà tornar amb més ganes i bateries carregades", reflexiona. Tanmateix, crida a aprofitar els dies festius per dur a terme les activitats que li agradin a cadascú. És també un bon moment per a una escapada relaxant a la natura, per fugir de l'enrenou de les ciutats.Sobretot, i el més important, cali no pagar les frustracions personals amb les persones de l'entorn. És important ser responsables. Es tracta de sobreviure a les festes nadalenques "", conclou la psicòloga.

