Per Nadal, patis oberts a Barcelona

CIUTAT VELLA

L’EIXAMPLE

SANTS-MONTJUÏC

LES CORTS

SARRIÀ – SANT GERVASI

GRÀCIA

HORTA-GUINARDÓ

NOU BARRIS

SANT ANDREU

SANT MARTÍ

AMB EL SUPORT DE

Lestambé són per continuar, aprenent i, i els patis escolars són espais ideals per gaudir amb amics o família. Cada pati obert té un servei dei en alguns s’hi organitzarande circ.Elsque estaransón els següents:Escola Cervantes. Carrer de Sant Pere Més Baix, 31 (entrada pel carrer de Sant Pere Mitjà, 16)Escola Ferran Sunyer. Carrer de Viladomat, 2-8 (entrada pel passatge de Pere Calders)Escola Mallorca. Carrer de Londres, 64Escola Lluís Vives i Institut Lluís Vives. Carrer de Canalejas, 107 (entrada per la riera Blanca)Escola Poble-sec. Passeig de l’Exposició, 1Escola Duran i Bas. Carrer de Vallespir, 198Institut Menéndez y Pelayo. Via Augusta, 140Escola La Sedeta. Carrer de la Indústria, 67Escola El Carmel. Carrer del Llobregós, 154Escola Font d’en Fargues. Passeig de la Font d’en Fargues, 65Institut Escola Antaviana. Carrer de Nou Barris, 12Escola Pompeu Fabra. Carrer d’Olesa, 19 (entrada pel passatge de Ramon)Escola Can Fabra. Carrer de Sant Adrià, 20 (entrada pel recinte de la Fabra i Coats)Escola Baró de Viver. Carrer de Tucumán, 1Institut Escola El Til·ler. Carrer de Mollerussa, 1 (entrada per la plaça de Celestí Boada Salvador, 6)Escola Concepción Arenal. Carrer de Cristóbal de Moura, 240 (entrada pel carrer de Palerm)Escola Farigola del Clot. Carrer d’Hernán Cortés, 6 (entrada pel carrer del Clot, 2, passatge de la benzinera)Consulteu elsi lesal web “Patis escolars oberts”

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor