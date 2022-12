Investiguen una actuació policial contra un noi en un bus: li tiren el mòbil a terra i el treuen a la força

🔴 Abús de poder per part d’agents de la @GUBBarcelona en un bus nocturn a Plaça Catalunya, Barcelona. Els agents van demanar a dos nois que abandonessin el vehicle. Davant l’actuació policial, alguns passatgers van demanar als agents que paressin. 👇🏼 pic.twitter.com/rvV65Yc5z7 — Emili Puig (@emilipuig_) December 22, 2022

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha obert una informació reservada per la intervenció de diversos agents del cos municipal la matinada d'aquest dijous en un autobús nocturn que feia parada a l'entorn de la plaça Catalunya, expliquen fonts oficials a. El cas s'ha fet públic arran d'un vídeo a què ha tingut accés el periodistai que ha compartit a xarxes. En les imatges es veu com es fa fora de l'autobús dos passatgers del vehicle i que, en el camí de sortida,per tirar-lo a terra. Tot seguit, el jove del mòbil li retreu l'acció al policia amb un toc a l'espatlla, i l'agent s'hi torna. En pocs segons, i malgrat es perd la visió de tot el succés en algun moment, s'aprecia comtambé el noi que gravava amb el seu mòbil.Fonts municipals apunten que l'incident va començar quan la Guàrdia Urbana. El treballador havia avisat que hi havia dos viatgers que "no volien pagar el viatge" i generaven "problemes", informen des del cos barceloní. Davant d'aquest fet, es va actuar per fer fora les persones assenyalades, remarquen. També s'exposa que no va haver-hi cap detingut.No es dona cap explicació des de la versió oficial, en canvi, de l'actuació sobre el noi que gravava, ja que. Aquesta part de la intervenció és precisament la que s'està intentant aclarir amb una informació reservada, segons la Guàrdia Urbana, que evita fer més comentaris.Aquesta denúncia d'també inclou el relat del periodista Emili Puig, que detalla que diversos passatgers ja havien demanat als agents de la Guàrdia Urbana que "paressin" mentre feien fora els dos viatgers que havien anat a expulsar.va ser el dia 22 a les 2:30 de la matinada plaça catalunya. Agents requerits per conductor de bus de SARBUS per passatgers que no volien pagar el viatge i estaven generant problemes. Agents fan fora les persones. Cap detingut. La GUB ha obert informació reservada per aclarir l'actuació policial un cop analitzades les imatges

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor