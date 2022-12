La Grossa de Cap d'Any 2022: premis, data i tots el detalls del sorteig

Quin dia és el sorteig de la Grossa de Cap d'Any?

Ja s'acaba l'any i, amb això,La rifa estrella de Loteries de Catalunya celebra enguany el seu desè aniversari. El famós capgròs d'Alella, inspirat en l'exjutgessa de pau Roser Arenas, torna a les vides dels catalans per promocionar la loteria, que destina tots els beneficis a programes socials al país. A continuació, tota la informació necessària per participar-hi:Tot i que en altres edicions de la Grossa el sorteig no s'ha celebrat el mateix dia, aquest any sí. D'aquesta manera, el dia 31 de desembre d'aquest 2022 serà l'escollit per a la celebració de l'esdeveniment. TV3 encara no n'ha confirmat l'horari, però previsiblement serà a les 12.30 hores, com en les últimes edicions.La Grossa de Cap d’Any 2022 reparirà un primer premi, amb un import de 200.000 euros per cada bitllet, (20.000 euros per euro jugat). Un segon premi de 65.000 euros per bitllet, un tercer de 30.000 euros per bitllet. Dos quarts, de 10.000 € per bitllet i, finalment, tres cinquens, 5.000 € per bitllet.A diferència del sorteig de la Loteria de Nadal, a la Grossa de Cap d'Any s'extreuen els números d'un en un. És a dir, surten cinc boles -que van del 0 al 9- per conformar cada número premiat. Es comença amb els cinquens i es va per ordre fins al primer premi, amb actuacions musicals i còmiques pel mig.Marc Rodríguez, David Verdaguer, Irene Minoves protagonitzen la campanya publicitària de la Grossa d'enguany. A continuació, podeu veure el vídeo en el qual anuncien el sorteig.

