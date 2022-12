El Govern treu ferro a la negativa de la Moncloa a reunir la taula i sosté que el diàleg «continua»

Quan les delegacions de l'i laes van asseure a finals de juliol al complex de la Moncloa, un dels acords que en van sortir és que la taula de diàleg es tornaria a reunir abans que acabés l'any . Ara que queda una setmana per tancar el, el calendari de la cita continua envoltat d'ombres. Sobretot després que el govern espanyol assenyalés ahir, en una trobada informal amb periodistes, que el diàleg es dona per "consumat" i que no hi ha previstes reunions negociadores en les properes setmanes. Tanmateix, la Generalitat insisteix que el procés de diàleg continua i que, cada vegada que s'ha tancat una trobada,l'ha negat "fins 24 hores abans de la reunió". Així s'expressen fonts governamentals, que assenyalen que molts passos que semblaven "impossibles" s'han acabat produint per la via dels fets.En aquest sentit, l'any es tanca amb la reforma del codi penal - derogació de la sedició i modificació de la malversació incloses - validada pel Congrés i pel Senat, una fórmula pensada per desjudicialitzar la carpeta catalana i per millorar les perpectives penals no només dels condemnats -i indultats- per l', sinó també per tots aquells dirigents que tenen pendents causes relacionades amb l'organització del referèndum. La següent fase del diàleg, com detallava aquest dijous el president de la Generalitat, en una entrevista a Nació , passa per abordar el fons del conflicte."La primera fase ha estat abordar una part de les conseqüències del conflicte, que és la repressió. Però ara hem d'obrir una nova fase centrada en les causes del conflicte. I les causes del conflicte és la relació política Catalunya-Espanya, basada fins al dia d'avui en la dominació i no en l'acord ni la lliure adhesió ni en ladel futur de Catalunya", apuntava Aragonès, que en les properes setmanes "donarà forma" a la proposta d'acord de claredat. Aquesta proposta va ser rebutjada al setembre pel Parlament, però a Palau interpreten que en els primers compassos de l'any es pot recuperar per tal de plantejar una fórmula que pugui ser votada per la ciutadania. El PSOE, per ara, tanca la porta a qualsevol iniciativa semblant a un referèndum Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, que només compten amb el suport d'ERC i dels comuns -41 dels 68 escons necessaris per ser validats a la cambra catalana-, fonts de l'executiu assenyalen que s'està treballant amb molta "intensitat" i que s'han celebrat més de trenta reunions al llarg de les últimes setmanes. Ara queda convèncer el, o fins i tot els dos grups alhora, malgrat la dificultat per aplegar les dues formacions sota el mateix paraigua.

