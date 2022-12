Superilles: vell debat, noves posicions

El govern municipal de Barcelona s'ha trobat una recta final d'any desafiant pel que fa a l'examen de les polítiques contra la contaminació enllestides els últims anys , i aquest divendres això s'ha confirmat amb una doble crítica del plenari municipal. D'una banda, s'ha aprovat una proposició d'ERC -amb el vot favorable inclòs de comuns i socialistes- en què es constatava que "lesper assolir els nivells deexigits per la Unió Europea". D'altra banda,, després que Junts hagi aconseguit sumar tots els grups de l'oposició i el PSC, al govern, per demanar que no es liciti cap obra nova vinculada a aquest projecte. Davant d'això, la resposta de la tinent d'alcaldia Janet Sanz s'ha dirigit especialment a ERC i als socialistes. " És lògic que [Xavier] Trias defensi això , però no ho és tant d'Esquerra Republicana i el partit socialista", ha etzibat, abans de demanar-los que "no s'apuntin al retardisme" en transformació urbana.Si bé el debat sobre les superilles -un model que entrarà de ple en la conversa electoral- ha planat sobre diversos debats del ple municipal d'aquest divendres, el primer toc d'atenció ha estat molt més ampli, amb la vista posada al conjunt de mesures per abordar l'emergència climàtica. L'acord polític arriba un dia després que s'oficialitziper la situació atmosfèrica a Barcelona, entre altres ciutats.En aquest context, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha justificat el seu suport a la mateixa proposta que els assenyala perquè "" però ha introduït un matís: "". Ho ha dit poc abans de reivindicar que s'ha "reduït la contaminació un 30% des del 2015", quan van arribar al govern els comuns. També ha brandat exemples de reforç del transport públic, la multiplicació per dos dels carrils bici i l'augment d'un 56% d'usuaris de la bicicleta.Davant d'això, el líder d'ERC, Ernest Maragall, ha reclamat autocrítica davant el camí que queda per córrer i ha lamentat que encara hi ha exemples com. Badia, que ho ha reconegut, ha insistit en què encara cal aprofundir en polítiques contra l'emergència climàtica, també amb un enfocament interurbà, i ha mirat a la Generalitat per agilitzar l'increment d'estacions de mesura a la ciutat.L'acord subscrit a l'Ajuntament, a més, també planteja que hi hagi un compromís marc d'aplicació de les mesures per reduir la contaminació, amb una proposta. Una idea que, de fet, la regidora de Junts Francina Vila ha matisat. "Més que superar-la, cal aparcar-la", ha apuntat, com a avantsala del debat que acabaria marcant part important de la resta del debat.Si bé fa anys que la transformació urbana liderada per Barcelona en Comú -però executada amb suport del PSC al govern i sovint amb ERC a l'oposició- evidencia el xoc de model entre partits polítics, aquest divendres s'han confirmat les noves posicions respecte a les superilles. Ho ha evidenciat una proposició de Junts que demanava "aturar la implantació de les superilles, no fent noves licitacions d'obres ni projectes, fins que se n'hagi realitzat una avaluació d'impacte" amb sistemes digitals d'anàlisi àmplia. Una proposta que s'ha pogut apuntar el gol de seduir un dels membres del govern, com és el grup socialista. "", ha reivindicat el portaveu de JxCat, Jordi Martí Galbis. "Quan unes coses no van prou bé, s'han d'aturar i no insistir en l'error", ha incidit.Socialistes i ERC s'han afanyat a explicar el perquè de la postura crítica amb una política que fa bandera de reduir el trànsit als carrers i reduir la contaminació a la ciutat. La més contundent ha estat la republicana Eva Baró, que ha disparat a dues bandes. En un sentit, ha lamentat l'enfocament de Junts i l'ha vinculat a "l'immobilisme" en polítiques de transformació urbana, mentre que ha defensat que als republicans els mouen "raons diametralment oposades" a les de JxCat a donar suport a la iniciativa. En una altra línia, ha reivindicat estar a favor de mesures com les pacificacions i la lluita contra la contaminació atmosfèrica i acústica, però ha defensa que s'ha constatat queTant Baró com la tinent d'alcaldia Laia Bonet (PSC) han mencionat els dubtes sobre l'impacte de les superilles en el preu de l'habitatge. En el mateix sentit, la representant socialista ha prioritzat prendre "mesures efectives" més enllà de tenir "bones idees". Per això, ha enumerat dubtes que li planteja el projecte de superilles. Especialment, ha denunciat queque es creen "barris de primera i de segona" o que limita el transport públic en fer-lo incompatible amb algunes transformacions dels carrers.Unes paraules que no han satisfet la màxim representant dels comuns que ha encapçalat el projecte de les superilles, Janet Sanz. La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha lamentat que els que han estat els seus socis habituals a l'hora de tirar endavant les polítiques d'ampliació del verd i reducció de l'espai al cotxe hagin fent una gesticulació conjunta amb Junts per Catalunya i la resta de l'oposició, que sí que han estat crítics amb el projecte durant tot el mandat. Igualment, Sanz ha reivindicat que augmentar el verd en

