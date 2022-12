Almenys dos morts i quatre ferits en un tiroteig a París

Almenysi unes altres quatre han resultat ferides, dues d'elles en estat crític, per unper un home armat en el districte 10 de, segons ha confirmat la Fiscalia de la capital francesa en un comunicat recollit per la cadena BFMTV. El sospitós dels trets, identificat com un, ha estat detingut, segons han confirmat els fiscals.Fonts pròximes a la investigació han explicat a la cadena que l'individu hauria estat detingut després d'obrir foc prop d'unal carrer d'Enghien. La Prefectura de París s'ha limitat a confirmar un incident en curs a la zona, així com una persona arrestada, i, segons un breu missatge al seu compte de Twitter.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor