El PSC acorda amb ERC una comissió de seguiment sobre l'execució dels pressupostos

Tres projectes "fonamentals"

L'acord fiscal dels comuns: "No ho veiem"

Un pressupost "de dos"

La portaveu del PSC al Parlament,, ha explicat en una entrevista amb Europa Press que han pactat amb el Govern unai els projectes sobre els quals puguin arribar a acords en el marc de la negociació dels comptes per al 2023. "Ens agradaria que fos, per anar fent l'anàlisi de l'execució pressupostària i també d'alguns projectes que hem demanat. Això segur que estarà perquè és evident que quan un acorda, no és només per a aquest dia", ha precisat. Romero ha afirmat quea ERC si arriben a un acord per evitar que l'incompleixin com, a parer seu, ha passat amb la negativa del Govern a convocar la taula de partits catalans que li demana el PSC, i com va ocórrer amb pactes entre ERC i els comuns, Junts i la CUP.Una altra de les garanties que els socialistes han posat damunt la taula -ha explicat- és poderque puguin arribar durant l'exercici de 2023, ja sigui per una recaptació més elevada d'impostos o a través de transferències de l'executiu central. "Ara bé,. Estic convençuda que no ho anunciarem en els pròxims dies , perquè encara queda treball per fer", ha afegit. A més a més, la portaveu ha detallat que no preveuen més reunions "aviat" amb el Govern després de l'última trobada aquest dimecres: els pròxims dies estudiaran el feedback sobre les seves propostes que els ha lliurat l'executiu i després reprendran les reunions.Romero ha insistit que el projecte del macrocomplex d'oci del Hard Rock al Camp de Tarragona,i la Ronda Nord al Vallès (Barcelona) són "fonamentals" per al seu partit en la negociació pel seu valor estratègic i econòmic per a Catalunya. Per això, ha instat el Govern aamb el pla director del Hard Rock -aprovat inicialment al febrer després d'una anul·lació judicial parcial- perquè les obres comencin el 2023, i sobre El Prat, ha demanat impulsar l'ampliació per convertir-lo en un enclavament intercontinental, respectant el medi ambient i l'entorn agrari.D'altra banda, ha sostingut que les mesures que ha anunciat l'executiu per millorar la mobilitat al Vallès amb la B-40 són insuficients perquè "no és el projecte de la Ronda Nord", i ha instat el Govern a no rebutjar-lo basant-se en, segons ha assegurat. "L'executiu ha de decidir. Veiem massa sovint com el Govern no decideix, s'absté en moltes votacions, que vol dir que no té opinió. Això no pot permetre's, ha de tenir opinió", ha afirmat Romero. La portaveu socialista ha situat lesen la negociació pressupostària, un tema que, ha assegurat, pot decantar el seu vot: "Sap el Govern que, si no hi ha un canvi de rumb en renovables, serà molt difícil el nostre vot favorable. És una de les prioritats i un dels elements que tindrem més en compte".En matèria tributària, ha reiterat quesobre famílies i empreses, però tampoc de reduir-la, perquè l'estat del benestar ha d'enfortir-se -per exemple, ha destacat, per reforçar el sistema sanitari -. En aquest sentit, ha subratllat que l'acord dels comuns amb l'executiu no els condiciona i que pressionaran el Govern en favor de la, una postura que, ha assenyalat, coincideix amb la que han expressat públicament els republicans: "Tots els impostos que els comuns plantegen, d'entrada, no els veiem". Davant les crítiques dels comuns al PSC per la seva posició en fiscalitat, Romero ha afirmat que són "tan radicals que".Després que la consellera d'Economia i Hisenda,, assegurés que treballen per tenir els nous comptes en vigor el, Romero ha defensat que "podria ser una" i possible si s'acceleren els tràmits, encara que ha subratllat que els socialistes prioritzaran arribar a un bon acord. Sobre un possible pacte de PSC, ERC, Junts i comuns, ha dit que el millor és tenir un "pressupost de país", que sumi el màxim de grups, i que seria "meravellós" aprovar-los amb unaque també inclogui Junts, encara que ara com ara ho veu difícil.No obstant això, ha avisat que el PSC no signarà uns pressupostos d'"adhesió" i que, si l'executiu liderat peraprova al Consell Executiu els comptes abans de tancar un acord, els socialistes presentaran una. "Volem que hi hagi un compromís que aquest pressupost sigui un pressupost fet entre dos grups que tenen el mateix pes i que tenen ganes de fer avançar el país. Evidentment, no tot ho podem compartir, però negociar és cedir", ha sostingut.A banda d'això, Romeroentre ERC, els comuns i el PSC amb els pressupostos generals de l'Estat, els de la Generalitat i els de Barcelona, com els ha retret la CUP: "Això no és veritat. Nosaltres no fem intercanvis de cromos. Cada govern i cada partit en el seu territori decideix la seva estratègia".

