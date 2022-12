Així actuava «La Manada» de Castelldefels

Agressió brutal i en grup a una noia èbria

La segona víctima va patir uns fets semblants

Missatges incriminatoris

" deactuava en grup, de forma organitzada i reiterada per tal d'aprofitar-se que les noies que captaven anaven borratxes. Posteriorment, els cinc suposatsmantenien el contacte amb elles per tal que no denunciessin els fets. No obstant, en converses entre ells admetien que s'havien aprofitat de les noies i que els podien denunciar. "Des de quan una tia és només per a un?", "la noia va molt borratxa, hi haurà un trio", "et poden buscar la ruïna per un clau que no val la pena", "se la va endur al llit, però la tia anava borratxa", o "a la noia aquesta l'hem destrossat", deien en missatges interceptats pelsEls fets es van produir la primavera del 2021 en un moment deen l’oci nocturn per la. Segons han explicat a l’ACN fonts pròximes a la investigació, la primera denúncia va arribar ara fa un any per un fets del mes de maig anterior. Els investigadors van poder identificar, en un primer moment, quatre dels agressors i vincular-los amb les altres dues víctimes. Finalment aquest dilluns es van detenir tres dels agressors i els altres dos es van acabar presentant voluntàriament a la comissaria dels Mossos d’Esquadra, aDesprés de les detencions, la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Gavà va ordenarper als cinc detinguts per cinc agressions sexuals i tres delictes més d'agressió o abús sexual. La jutgessa considera que els cinc homes conformen un "" amb càrrecs distribuïts. Un dels homes captava les noies i després els altres s'aprofitaven de la sevasotmetent-les a pràctiques sexuals no consentides.Amb tots els indicis, laapunta que la primavera del 2021 un dels investigats va contactar amb una de les víctimes, la tercera denunciant, a través de lesi va quedar amb ella. Un cop cara a cara la va convidar a casa seva, on es faria una festa amb uns amics, que eren els altres quatre investigats. Durant la nit van estar bevent i jugant aEn un moment determinat, la noia estava molti ja no s'aguantava dempeus. Un dels investigats va començar a fer-lii l'home que havia contactat amb ella li va començar a posar la mà per la part de darrere dels pantalons. La noia els va dir que paressin perquè no volia fer res amb ells en aquell moment. Tot i així, dos dels investigats la van agafar i la van dur a unatot i que no s'aguantava dreta. De camí a l'habitació van anar despullant-la.Ja dins l'habitació, la noia va veure tots els investigats dins, la van posar boca avall damunt del llit i li van treure les. Quatre dels investigats la van posar dei la vananalment i vaginalment per torns. La víctima no va poder concretar en quin ordre la van penetrar. Sí que va poder concretar que dos dels investigats la van obligar a fer-los una, mentre ella els deia que no volia fer-ho. "Tu pots, ets una campiona", li anaven dient. La víctima teniaper la situació ambiental, estava en xoc i només volia marxar d'allà, va declarar. Un cop van haver acabat l'agressió sexual, la noia va poder recollir les coses i marxar, i va arribar a casa seva a les 6 del matí.La jutgessa es creu la versió de la noia, tot i algunes, perquè va ser clara, persistent i coherent, tenint en compte el temps transcorregut, elque va suposar i el fet que anés beguda en el moment dels fets. La noia va dir que va anar a la festa voluntàriament, però sense cap intenció de manteniramb els altres homes, ja que ella només havia quedat amb un d'ells. Després de l'agressió va intentar bloquejar elsi no pensar-hi, però si que va intercanviar missatges amb un dels investigats a finals de juny de 2021 per "treure-se'l de sobre". De fet, la magistrada assegura que "de les altres víctimes s'evidencia que eld'aquest grup és naturalitzar els fets amb la víctima, mantenir una mica de contacte posterior per tal de controlar que no ho denunciïn".La segona víctima va patir uns fets semblants. El primer investigat la va contactar el dia abans per xarxes socials i la va convidar a una festa a casa seva. Com que a la noia li va agradar el noi, hi va accedir. L'investigat la va recollir a l'i la va dur a casa seva. Hi havia vuit o deu persones, entre les quals diversos nois i una noia. Van estar sopant, bevent i jugant a videojocs. En un moment determinat, la noia va començar aamb un dels investigats, però no pas el que havia conegut per xarxes. Van anar a una habitació on van seguir fent-se petons i acariciar-se, però el noi no la va penetrar, ja que anava tanque no podia mantenir l', per la qual cosa es va prendre una pastilla de viagra. La noia estava mig vestida però amb les calcetes i lesabaixades.En aquest moment d', sense ser convidats, van entrar a l'habitació dos investigats més, un dels quals era qui l'havia convidat a la festa. L'altre li va ordenar que li fes una fel·lació, mentre els altres dos no feien res per impedir-ho. La víctima va explicar en laque ella no va dir res, però no s'esperava que passés allò i que no volia fer-ho. Davant de la situació d'estar en una festa en la qual no coneixia a ningú, ho va fer pensant que així podria marxar-ne, cosa que va fer tot seguit. La magistrada torna a donar plenaa aquesta víctima, que fins i tot posteriorment va dir a un dels investigats que la fel·lació li havia fet fàstic i que l'home s'havia "passat".A més, la jutgessa recorda que els investigats només han respost adels seus advocats i, per tant, no es pot contrastar gaire la seva versió exculpatòria, assegurant que tots elseren consentits, mentre que les víctimes van respondre a totes les parts sense entrar en contradiccions importants. Tampoc consta cap ànim espuri de les víctimes per voler perjudicar els investigats, diu la jutgessa.Les declaracions de les víctimes i la manera d'actuar dels investigats "es corrobora amb elsque es van extreure dels seusmòbils". Tots els investigats estaven en un xat deamb altres persones. L'informe dels Mossos destaca alguns d'aquests missatges escrits pels investigats. El juliol del 2021 un d'ells va escriure: "Des de quan una tia és només per a un?". L'agost del 2021 el que havia contactat amb les noies va escriure: "Aquí jo aconsegueixo les ties, i si no convido, què?". Al cap d'uns dies un altre va dir: "La noia va molt borratxa, s'aproxima un trio". El novembre del 2021 un va escriure: "Et poden buscar la ruïna per un clau que no val la pena. Però no diu res de violació ni res oi? Aquesta paraula fa por, saps com estan les coses. Una violació seria anar pel carrer, agafar una tia, lligar-la i això. Igual ella va dir que no volia fer de tot i ho vam fer, és diferent". Pocs dies després un altre va escriure: "Com algú ho emboliqui tot, es posi nerviós i no digui la veritat, anem tots a presó".En el telèfon d'un dels investigats consten diversos àudios. En un diu: "Doncs la tia, vam començar a beure i a beure, jo no vaig beure tant, estava bé, però ella anava molt borratxa i en pla no sé què. Ell se la va endur al llit, però la tia anava, que hi va haver un moment que vaig flipar. Just abans d'arribar al dormitori la tia va caure a terra, recordo que la vaig haver d'ajudar a aixecar-se i tot, i vaig dir 'ui, ui, ui'". En un altre missatge de veu deia: "Ahir vam preparar una festa i ell va trobar-ne una per Badoo, que jo ja coneixia del passat perquè és d'allà". A continuació afegia: "Recordo que al dia següent va dir ell: 'A la noia aquesta l'hem destrossat, li hem donat en el'".D'aquests missatges, la jutgessa conclou que els investigats s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les víctimes. Un dels investigats var dir al jutjat que havia exagerat els missatges, però la magistrada no se'l creu. Tots van dir que en els missatges el que deien era "una manera de parlar", i que se'n penedeixen. "No obstant, aquests missatges existeixen i corroboren la manera d'actuar dels investigats: la captació de les noies i la depredació sexual a la que les sotmeten tots, aprofitant que es troben a soles en una casa amb persones que acaben de conèixer, borratxes i indefenses", diu la interlocutòria de forma contundent. Un cop acabada l'agressió, mantenien el contacte amb les víctimes perquè no els denunciessin, i un cop aconseguit l'objectiu, les deixen. De fet, el juny del 2021 l'home que quedava amb les noies diu respecte la tercera víctima que ell ja no "la gestiona", sinó que ara li toca a un altre dels investigats.Per tot això, la magistrada conclou que quatre dels investigats van penetrar analment, vaginalment i bucalment a la tercera víctima. El cinquè investigat hi va ser present almenys una estona sense fer res per impedir-ho. Això suposa cinc delictes d'agressió sexual contra els cinc investigats i tres delictes d'agressió o abús sexual contra tres dels investigats pels fets de la segona víctima. Són delictes amb penes de fins a 15 anys de presó per cadascun d'ells. A més, la jutgessa creu que hi pot haver més víctimes no identificades, a banda de les tres denunciants."Es tracta d'un grup organitzat que actua de la mateixa manera amb les víctimes: un d'ells capta les noies i després els altres s'aprofiten de la vulnerabilitat sotmetent-les a pràctiques sexuals no consentides", relata l'escrit de la jutgessa. "La manera d'actuar dels investigats és habitual i l'han normalitzat, menyspreant les dones, considerant-les objectes la finalitat dels quals és satisfer els seus desitjos sexuals i menysvalorant la voluntat de les dones", afegeix.

