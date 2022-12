Aquest és el millor arbre de Nadal de Catalunya, segons els lectors de Nació

Una de les tradicions típiques deés que les places i els carrers de tot el país es posin de gala. Llums, decoracions, pessebres... i un dels grans protagonistes: l'arbre. Diferents indrets decol·loquen un avet al punt més cèntric del poble o la ciutat, cada any amb un estil diferent. A tot el país n'hi ha un munt de diferents, i Nació i les seves edicions locals n'han fet una tria i els lectors han triat elde Nadal de Catalunya. Després de dues setmanes de votacions , el guanyador ha estat l'arbre de Nadal de. Més de 3.500 persones han votat la capital del, en una votació que ha estat frec a frec fins al final amb. Finalment, el municipi delha registrat més de 3.200 vots i es conforma amb una meritòria segona posició. Completa el podi, amb més de 1.200 vots registrats.Ja per sota dels 1.000 vots i completant el top-10 queden. Per altra banda, els tres pitjors arbres de Nadal segons la selecció que va fer Nació i la tria dels lectors del diari són el de, el d'i el de

