Birra, salut mental i tuit: el podi del neologisme de l'any

Així s'ha escollit en una votació popular en què hi han participat quasi 14.000 persones impulsada per l’Observatori de Neologia (OBNEO) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut d’Estudis Catalans (). D’entre les 10 paraules proposades per les entitats organitzadores, birra (32,6%) ha estat la més votada, seguida de, que ha quedat en segon lloc amb un 19,6% dels vots.(11,9%), Violència vicària (8,4%) i Poliamor (8,4%) completen les primeres posicions.En aquesta edició, s’hi havia introduït per primera vegada entre les paraules candidates a neologisme de l’any un mot prou antic i emprat, però no present al diccionari -birra-, a banda de mots nous i d’ús social creixent. I, per sorpresa, ha estat precisament aquest mot més antic el que ha guanyat la votació. Així doncs, si la Secció Filològica de l’IEC ho considera oportú,, com ho han anat fent els neologismes guanyadors dels anys anteriors.Enguany la xifra derepresenta unrespecte dels anys anteriors (el 2021, hi van participar 8.045 persones). Els vots s’han distribuït de manera força equilibrada en les quatre franges d’edat establertes, si bé és cert que(menors de 20 anys)i la franja dels més grans (60 anys o més) en representen menys de la quarta part., on ha guanyat tuit, amb percentatges que oscil·len entre el 40% (de la franja de 20 a 39 anys) i el 20% (del grup de 60 anys o més). Salut mental ha quedat en segon lloc també en gairebé totes les franges d’edat, però en les més joves ha tingut un percentatge més elevat (26,5% entre les persones 0 a 19 anys). En tercera posició, s’hi troba tuit, gràcies a l’entusiasme dels més grans; i, en la quarta posició, hi ha un empat entre poliamor i violència vicària (amb un 8,4%). Ben a prop, s’hi troba(amb un 8,2%). Revictimització, nanosatèl·lit, submissió química i micromobilitat són els neologismes que han quedat en les darreres posicions. En total, els quatre mots sumen un 10,9% del total de vots.Com cada any, la campanya del neologisme de l’any ha servit per fer visibles el temes que interessen la societat i per acostar la llengua als parlants, amb l’objectiu d’oferir-los la possibilitat d’opinar sobre el neologisme que voldrien veure incorporat al diccionari normatiu., en el context de la pandèmia sanitària. En anys anteriors, els neologismes guanyadors van ser: estelada (2014), dron (2015), vegà-ana (2016), cassolada (2017), sororitat (2018), emergència climàtica i animalista (2019) i coronavirus (2020).OBNEO, que organitza conjuntament amb l’IEC la campanya del neologisme de l’any, va néixer com a grup de recerca l'any 1988 a la Universitat de Barcelona (UB) i el 1994 es va incorporar a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF. L'Observatori de Neologia analitza el fenomen de l'aparició de paraules noves o neologismes en l'ús i, des de 1996, ha estat reconegut com aamb nom específic de la UPF.

