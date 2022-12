El PSC guanyaria les eleccions a Barcelona i Junts i ERC quedarien en empat tècnic, segons una enquesta

Elté molt a dir a lesdel maig de l'any que ve a. Això és el que assegura una enquesta deque ha publicat 20minutos, i que situa els socialistes amb entre 11 i 12 escons en primera posició, fet que ho deixaria tot de cara perquèes convertís en alcalde de la capital catalana.De fet, el fet que els socialistes guanyessin entre 3 i 4 escons respecte del 2019, i que elsquedarien en segona posició amb entre 8 i 9 escons -perdent entre un i dos- deixaria l'actual coalició de govern a la capital catalana molt a prop d'aconseguir la. L'actual alcaldessa, però, no aconseguiria en principi accedir a liderar un tercer mandat consecutiu.Pel que fa a l'independentisme, l'enquesta de Metroscopia situa un empat tècnic (7-8 escons) entre, malgrat que els desumarien tres dècimes més que els republicans. De fet, els d'perdrien entre dos i tres escons respecte dels comicis del 2019 mentre que seria la mateixa xifra la que sumaria Junts.Darrere de les quatre formacions amb més escons també aconseguirien entrar al consistori municipal la, que ara no tenien representació, mentre que elrepetiria resultats o com a molt sumaria un altre membre. Aquestes tres formacions obtindrien entre 2 i 3 escons mentre que niniaconseguirien formar part de l'

