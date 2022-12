Condemnen exdirigents del PDECat per exigir un regidor que desviés diners

Reunió gravada

Set exdirigents de l'executiva local delde Llobregat del 2016 han estat condemnats apels delictes de proposició a la malversació i intent de coaccions. Segons la sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN, els fets jutjats es remunten al febrer del 2017. Els membres de l'executiva local del PDECat es van reunir amb un regidor de la formació i. La pressió, segons la sentència, es va fer tot i saber que les dotacions atorgades per l'Ajuntament als grups municipals (en aquell moment 650 euros per grup i 380 euros per cada membre cada mes) no es podien destinar a finançar el partit.La sentència també considera provat que els condemnats,, van sol·licitar al regidor Albert C.N., líder del grup municipal del seu mateix partit el 2015, tenir accés a part dels diners provinents de les arques públiques municipals "per, incloses les d'organitzar una campanya electoral". A la reunió també hi havia l'assessor del grup municipal i la mare d'aquest, que no va intervenir. El regidor no va accedir a la petició i va posar els fets en coneixement dels òrgans pocs dies després de la reunió i dels jutjats d'Esplugues el juliol del 2017.El relat de fets provats recull la gravació de la conversa que es va produir en aquella reunió, una part de la qual feia referència a la manera, així com al fet que s'havien hagut de canviar "una sèrie de coses per la llei de transparència". La reunió tenia com a dos dels cinc punts de l'ordre del dia el finançament del partit a nivell local i el finançament dels assessors del grup municipal. En la trobada els membres de l'executiva local van deixar clar al regidor que el partit necessitava finançament per afrontar, entre d'altres, la, i van afirmar que, arran de la llei de transparència, totes les formacions buscaven la manera d'aconseguir que les assignacions dels grups municipals arribessin a les formacions.va dir-li: "Tu no has vist al meu costat que hagi funcionat mai així. Volem tornar a l'època antiga i esperem comptar amb vosaltres, així de clar, per això estem aquí". També li va professar: "Tu saps que els diners que rebia el grup municipal en funció de les despeses anava part al partit, i els manegava el partit, això és el que volem tornar a fer". Un altre dirigent,, va detallar que en les eleccions municipals del 2015 la formació s'havia gastat més d'11.000 euros a Esplugues. El 2017 només tenien 1.000 euros. "Quan arribi la campanya no n'hi haurà ni per a pipes, i una campanya sense pipes, doncs no ho sé, alguna cosa s'haurà de fer", va argumentar.El president del partit a nivell local,., va relatar: "Tot això és la legalitat i. Igual que hem comentat amb equips locals del nostre entorn, com s'ho fan, i al final els diners acaben arribant al partit. Cadascú s'ho fa com creu que s'ha de fer, parlant amb els interventors, amb els secretaris, al final els diners acaben arribant al partit".Una de les fórmules que es proposaven és que el grup municipal tingués unper, després, "treure-li tot el rendiment" tant per al mateix grup com per al PDECat, "perquè això és el que passa de manera habitual a tot arreu amb el tema d'assessors". I continuaven: "Com tot, els reglaments existeixen, tots sabem que les lleis les hem de complir al 100%, hem de ser puristes, i conèixer el risc que correm quan no la complim". A continuació, van afegir: "No veig gent que vagi a la presó perquè els diners del grup municipal vagin no sé on, si van a la presó, serà per altres coses; quan tothom té els mecanismes per poder fer-ho, nosaltres els hem d'utilitzar,".La sentència també recull que un dels acusats va amenaçar el regidor, davant del silenci de la resta de condemnats, amb l'. Li va donar tres opcions: plegar del partit si no hi estava d'acord, pactar que una part del sou de l'assessor del grup municipal anés per a la formació o: "Et fotem fora directament". El regidor no va cedir a l'amenaça de l'executiva i, el dia abans de la DUI al Parlament de Catalunya. El 22 de gener del 2018, va ser expulsat del grup municipal i va passar a ser regidor no adscrit. L'executiva local del PDECat va cessar l'octubre del 2020 i molts dels seus dirigents van donar-se de baixa de la formació.Per tot això, el jutjat penal número 8 de Barcelona els ha condemnat a tres mesos de presó i d'inhabilitació per a càrrec públic local per un delicte de proposició a la malversació de fons públics, amb l'atenuant de dilacions indegudes, a banda d'una multa de 176 euros. També els condemna a 720 euros de multa per un delicte menys greu d'intent de coaccions, i a pagar conjuntament 4.000 euros d'indemnització al regidor represaliat per. La Fiscalia i l'acusació particular demanaven inicialment dos anys de presó, però al final del judici van rebaixar la petició a la meitat.

