Almenys vuit nenes maten un sensesostre al Canadà per una ampolla d'alcohol

Un Nadal entre reixes

Escalada de violència a la ciutat

Commoció i preocupació a(Canadà)., d'entre 13 i 16 anys,de 59. Així ho ha explicat a la televisió del país una amiga de la víctima, que era present en el moment dels fets. Ambdós vivien en un alberg per a persones sensellar prop de la principal estació de trens de la ciutat. El tràgic succés va ocórrer diumenge passat, però ha estat aquest dijous que s'han donat a conèixer als mitjans de comunicació.La policia ha explicat en una roda de premsa que. De fet, ha detallat que les nenes viuen a diferents zones de Toronto, que es van conèixer per les xarxes socials i que creuen que. Segons han apuntat, la víctima era a l'exterior de l'alberg quan les menors se li van apropar i li van intentar treure una ampolla d'alcohol.i va ser en aquest moment en què. El sergent detectiu de policia de la localitat, Terry Browne, ha descrit l'altercat com un "estira-i-arronsa" que es va allargar. "Hi van anar, van marxar, hi van tornar... L'incident real va durar gairebé tres minuts", ha dit.Testimonis dels fets van alertar els serveis d'emergència, que es van endur l'agredit amb ferides de tal magnitud que. Les noies també van ser detingudes una estona més tard. Els agents de seguretat les hi van requisar diverses armes, però no se n'ha detallat la tipologia.Ara, el grup de noies està acusat d', segons la informació proporcionada per la policia. En una primera compareixença davant del jutge, es va decretar que continuessin detingudes. Així doncs,, fins al 29 de desembre, quan s'estima que serà la vista davant d'un tribunal de Toronto. Tres de les noies havien tingut enfrontaments previs amb la policia, segons ha difós el departament. De fet, en la mateixa nit de l'homicidi pel qual ara hauran de declarar, se les ha relacionat amb altres successos. La policia ha demanatper esbrinar la totalitat dels incidents en els quals estan involucrades.En un comunicat, l'alcalde de Toronto,, ha dit que està "profundament trasbalsat" pel cas. Aquest és ela la ciutat canadenca. La taxa de criminalitat al país és relativament baixa en comparació amb els Estats Units, però la xifra de crims violents va augmentar un 5% el 2021 respecte de l'any anterior, una tendència que es troba a moltes ciutats estatunidenques, segons dades publicades a l'agost.

